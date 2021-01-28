Вечернюю гонку с фонариками перенесли на неопределенный срок

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← Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг
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Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2021
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2021
Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов
В Прикамье задержан водитель, насмерть сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТП
Пермяки жалуются в соцсетях на снежную кашу
Пермяки могут поучаствовать в патриотическом флешмобе #ЗояГерой
"Триста лет на страже города": в Горьковке состоится презентация книги
В больницах Перми к плановому лечению пациентов возвращают 676 коек
Синоптики рассказали о погоде на неделю
Волонтеры Прикамья приняли участие в социальном онлайн-форуме "Единой России"
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