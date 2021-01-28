Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг

В Пермском крае продолжается масштабная вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. По данным регионального Минздрава на 27 января, первым компонентом «Спутник V» в регионе уже привиты более 7,3 тыс. человек. Почти 1687 из них прошли ревакцинацию вторым компонентом. Медицинские работники отмечают, что пациентам в ходе вакцинации важно внимательно наблюдать за своим состоянием. Делать это можно с помощью специального дневника на сайте «Госуслуги».По словам главного врача Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгения Сармометова, после завершения заполнения дневника выдается сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.«Каждому, кто зарегистрирован на портале Госуслуг, после проведенной прививки в личный кабинет поступают уведомления с предложениями заполнить электронный дневник вакцинированного. Для этого нужно в специальном разделе в определенные дни ответить на 7-8 вопросов о своем состоянии: есть ли у вас повышение температуры, как чувствуете себя, имеются ли боли в глазах, учащенное сердцебиение и т.д. После второй вакцинации в личный кабинет придет сертификат государственного образца с QR-кодом. Этот документ подтверждает, что человек привит от новой коронавирусной инфекции», – пояснил Евгений Сармометов.Для того чтобы заполнить дневник, нужно зайти во вкладку «Госпочта» на сайте «Госуслуги». После первой прививки в ней появится уведомление со ссылкой на «Дневник вакцинации». После перехода будет выполнена авторизация. Пользователю нужно будет подтвердить, что именно он получил вакцину (это автоматически переведет его на форму дневника) или же отказаться, нажав кнопку «Не проходил вакцинацию» (в этом случае доступ будет закрыт). Ведение дневника самонаблюдений будет занимать 3-5 минут в день. Заполнять его нужно по рекомендованному графику – на 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42-е сутки после введения первой дозы вакцины.Тем, кто после первой прививки подтвердил, что сделал ее, на сайте «Госуслуги», за 2 дня до даты введения второго компонента поступит письмо с напоминанием о необходимости обратиться к врачу.После прохождения второго этапа на странице пользователя отобразится QR-код сертификата. При наведении на него откроется изображение сертификата о прохождении вакцинации. При необходимости пользователь может предъявить этот код для подтверждении подлинности сертификата.