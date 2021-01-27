В Прикамье задержан водитель, насмерть сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТП

В Пермском крае задержан водитель, насмерть сбивший женщину и скрывшийся с места преступления. ДТП произошло в Верещагино 22 января в вечернее время. На улице Свердлова неустановленным автомобилем была сбита женщина 1933 года рождения. Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему пешеходу.Прохожие, увидев на дороге пожилую женщину в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь. Пенсионерка, не приходя в сознание, на вторые сутки скончалась в медицинском учреждении.При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагмент автомобиля, по характеристикам подходящего к ГАЗ-3110. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого виновника. Им оказался местный житель 1991 года рождения."Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что в тот вечер, находясь за рулем, отвлекся от управления, когда на его телефон пришло смс-сообщение. В этот момент и произошел наезд на пенсионерку, которая в темное время суток при наличии тротуара шла по проезжей части дороги. По словам подозреваемого, он очень испугался и поэтому покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.