В Прикамье задержан водитель, насмерть сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТП
Прохожие, увидев на дороге пожилую женщину в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь. Пенсионерка, не приходя в сознание, на вторые сутки скончалась в медицинском учреждении.
При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагмент автомобиля, по характеристикам подходящего к ГАЗ-3110. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого виновника. Им оказался местный житель 1991 года рождения.
"Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что в тот вечер, находясь за рулем, отвлекся от управления, когда на его телефон пришло смс-сообщение. В этот момент и произошел наезд на пенсионерку, которая в темное время суток при наличии тротуара шла по проезжей части дороги. По словам подозреваемого, он очень испугался и поэтому покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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