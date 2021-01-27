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Пермяки жалуются в соцсетях на снежную кашу
Аналогичная ситуация наблюдается в Индустриальном районе, на проспекте Декабристов. Здесь также тротуар погружен в подтаявшую, а потом замерзшую полу-рыхлую снежную кашу, куда проваливаются ноги.
Отдельно люди обращают внимание на заваленные платные парковки в центре города. Так, на улице Сибирской в Ленинском районе убранный с дороги снег насыпан прямо на место для парковки инвалидов.
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