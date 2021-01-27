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Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов
Собственники квартир, у которых есть балконы с козырьками, должны обеспечить безопасность других людей. Своевременно очищать снег и наледь с таких козырьков – обязанность собственника, который может обратиться за помощью к управляющей организации.
В большинстве случаев козырьки над балконами типовым проектом дома не предусмотрены и установлены самими жильцами. В случае падения снега ответственность пострадавшим за причинение ущерба будут нести собственники имущества, не обеспечившие его надлежащее содержание.
Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин,10а, 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.
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