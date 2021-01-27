Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов

Как сообщили в мэрии Перми, в городе ежедневно проводятся рейды на придомовых территориях. В связи с потеплением особое внимание уделяется уборке снежных масс с кровель зданий и балконов.Собственники квартир, у которых есть балконы с козырьками, должны обеспечить безопасность других людей. Своевременно очищать снег и наледь с таких козырьков – обязанность собственника, который может обратиться за помощью к управляющей организации.В большинстве случаев козырьки над балконами типовым проектом дома не предусмотрены и установлены самими жильцами. В случае падения снега ответственность пострадавшим за причинение ущерба будут нести собственники имущества, не обеспечившие его надлежащее содержание.Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин,10а, 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.