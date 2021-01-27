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Пермяки могут поучаствовать в патриотическом флешмобе #ЗояГерой
Для участия во всероссийском флэшмобе необходимо скачать фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. Можно распространить текст – краткий рассказ о ее подвиге. Можно распечатать фото и сфотографироваться вместе с ним.
Зоя Космодемьянская - красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Ей было 18 лет. 29 ноября 1941 г. в подмосковной деревне Петрищево гитлеровцы казнили ее. Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) в годы войны.
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