"Триста лет на страже города": в Горьковке состоится презентация книги

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Книга написана с использованием материалов из архивов и музеев Пермского края, Свердловской области, федеральных архивов и музеев.
Встреча с автором состоится 27 января в 18:00.
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