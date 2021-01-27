В больницах Перми к плановому лечению пациентов возвращают 676 коек

В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 специалистами министерства здравоохранения Пермского края принято решение о переводе в штатный режим работы коек в медицинских учреждениях, отделения которых ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с коронваирусной инфекцией. По данным экспертов, в регионе в течение двух недель сохраняется стабильная ситуация, ежесуточный прирост количества заболевших не имеет существенных превышений показателей за предшествующие дни. Таким образом, в настоящее время в Пермском крае для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 4 286 коек в 29 медицинских учреждениях в Перми и территориях края. Наличие свободного коечного фонда на 27 января составило 47,2% от фактически развернутого.К обычному формату в январе вернулась Краевая детская клиническая больница. Один из ее корпусов, находящийся на ул. Баумана, 17 (литер Д), с апреля 2020 года был задействован для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Там размещались 126 коек для госпитализации юных жителей Прикамья.Кроме того, также переведены в штатный режим работы 80 коек краевой клинической психиатрической больницы (ПККПБ) – отделения стационара в м/р Банная гора в г. Перми. Для госпитализации пациентов с COVID-19, имеющих психиатрические заболевания, в больнице сохраняются 100 коек.«Мы возобновляем оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в ряде стационаров, ранее перепрофилированных под COVID-19. Я благодарю руководителей лечебных учреждений, их коллективы за самоотверженную работу, жителей – за ответственность и соблюдение противоэпидемических мер. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», – отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.По данным Минздрава, в ближайшее время кроме отделений в КДКБ и ПККПБ в к привычному режиму работы будут возвращены отделения еще двух медучреждений.С 5 февраля прием пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу № 2 имени Ф. Х. Граля. В ее отделениях в корпусе по ул. Пермской, 230 для пациентов данной категории было развернуто 350 коек. К оказанию медицинской помощи в штатном режиме возвращаются гинекологическое, гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, колопроктологическое, пульмонологическое, хирургическое (плановое и экстренное) и хирургическое (гнойное) отделения. Кроме того, к плановому лечению пациентов возвращается Пермский краевой госпиталь ветеранов войн в корпусе по ул. Встречной, 31а. Здесь в прежнем режиме будут работать неврологическое отделение № 1 (50 коек), неврологическое отделение № 2 (10 коек) и отделение медицинской реабилитации (60 коек).Таким образом, из коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом, выводится 676 коек.Напомним, на 27 января в Пермском крае Роспотребнадзором подтвержден 38 651 случай коронавирусной инфекции. Прирост числа пациентов за прошедшие сутки составил 0,8%. Лечение в условиях стационаров проходят 1513 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 31905 человек.