← Главу Перми выберет комиссия из 12 человек
Волонтеры Прикамья приняли участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" →
В прокуратуре пройдет прямая линия по вопросам соблюдения трудовых прав
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← Главу Перми выберет комиссия из 12 человек
Волонтеры Прикамья приняли участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" →
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26.01.2021 в 10:45
26.01.2021 в 10:15
26.01.2021 в 09:40
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21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
Волонтеры Прикамья приняли участие в социальном онлайн-форуме "Единой России"
В прокуратуре пройдет прямая линия по вопросам соблюдения трудовых прав
Главу Перми выберет комиссия из 12 человек
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2021
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Главу Перми выберет комиссия из 12 человек
В колониях Прикамья снова разрешены краткосрочные свидания с осужденными
Государственный долг Пермского края составил 40,9 млрд рублей
Грядки на экспорт: пермский малый бизнес выходит на мировой рынок
На Чемпионате и Первенстве края по плаванию разыграют 117 комплектов медалей
Теплоснабжение на Гайве восстановлено
Выше только горы: в Перми усилена работа по уборке и вывозу снега
Прикамье к проведению «Золотой шайбы» готово
Минздрав РФ назвал Прикамье одним из регионов, где лучше всего организована вакцинация от COVID-19
В 2020 году Фонд капремонта заменил в многоквартирных домах Прикамья 311 лифтов
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