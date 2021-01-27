Главу Перми выберет комиссия из 12 человек

Пермская городская Дума определилась со сроками проведения конкурса на должность главы Перми. Выбрать одного из кандидатов должны 18 марта. Для этого были утверждены 6 из 12 членов комиссии. Первое заседание комиссия проведет 1 февраля. После на сайте администрации города появится информация о принципах и условиях участия в конкурсе.Дмитрий Малютин, врио председателя Пермской городской думы: "Нам очень важно, чтобы тот человек, который станет главой города Перми, был в первую очередь хозяйственником, который понимает, что такое муниципальное образование, который понимает, что такое городское хозяйство, что такое бюджетный процесс".Всего депутаты рассмотрели около 30 вопросов, первыми из которых стали экономические меры поддержки в период пандемии. Это отсрочки по арендным платежам за землю, за размещение рекламных конструкций и торговым точкам, которым власти разрешили работу, даже после окончания сроков договора. В этом году возможны новые формы поддержки бизнеса.Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской городской думы по экономическому развитию: "Мы ждем предложений от предпринимательского сообщества. Для того чтобы их рассмотреть, понять наши полномочия муниципальные, и соответственно, принимать те или иные меры поддержки".