Волонтеры Прикамья приняли участие в социальном онлайн-форуме "Единой России"
Георгий Кузнецов, волонтёр: "Люди очень хорошо реагируют, особенно люди пенсионного возраста, им очень важно внимание!"
Как, кому и чем можно и нужно помогать, обсудили волонтёры со всей страны на втором социальном онлайн форуме «Единой России», который провёл председатель партии Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев, председатель всероссийской политической партии «Единая Россия»: "Ситуация постепенно улучшается, принимаемые меры дают свой результат, но очевидно, что расслабляться ещё рано, и поэтому сегодня мы продолжаем направлять все наши силы, наши возможности, ресурсы, на помощь людям".
Региональный волонтёрский центр начал свою работу 24 марта прошлого года, штабы открылись по всему Прикамью, и работы у волонтёров оказалось в избытке - доставка продуктов, лекарств, консультации, помощь врачам автотранспортом.
Пермякам есть что рассказать своим коллегам из других регионов - например, одним из пермских ноу-хау стал «Новогодний экспресс» - это мобильные праздники, в которых приняли участие тысячи человек.
Если быть точнее - более четырёх тысяч, экспресс колесил по пермским дворам, а волонтёры выдавали взрослым маски и работали с детьми на площадках, в общем, помогали Деду Морозу и Снегурочке. Это процесс, где нет выходных, говорят волонтёры - каждый день в центре раздаются десятки звонков, и каждый день добровольцы спешат на помощь.
Александр Бойченко, руководитель регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия»: "Восемьдесят тысяч обращений мы получили за всё это время, и 18 тысяч людей получили реальную помощь, когда молодые люди приходили непосредственно в дом, в квартиру и оказывали помощь". Александр Бойченко, как и многие его коллеги-депутаты, подключился к проекту «Территория добра», приобретя два подъёмника.
Такое устройство точно пригодится, говорит Владимир Игошев - он передвигается на кресле, и вроде бы, бытовая мелочь - переместиться в ванну - для него не самая простая задача. Владимир Игошев намерен брать такой подъемник с собой в путешествия на выездные соревнования по армрестлингу, которым мужчина давно и успешно занимается.
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