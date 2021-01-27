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В колониях Прикамья снова разрешены краткосрочные свидания с осужденными
Требования для родственников осужденных, прибывших на свидания:
- наличие заполненного опросного листа об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;
- отсутствие признаков острого респираторного заболевания и повышенной температуры тела;
- наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).
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