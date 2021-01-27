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Государственный долг Пермского края составил 40,9 млрд рублей
За счет основного налогового источника доходов бюджета Пермского края – налога на прибыль организаций – в бюджет в 2020 году поступило 35,8 млрд руб. при планируемом объеме поступлений 59,6 млрд руб. Это меньше к уровню 2019 года на 24,5 млрд руб. или на 40,7%.
Расходы бюджета Пермского края в 2020 году составили 175,1 млрд руб. (+21% к показателю 2019 года), из них 139,2 млрд руб. – средства региональной казны и 35,9 млрд руб. – федеральной.
Несмотря на снижение доходов регионального бюджета, в полном объеме и в срок обеспечены первоочередные расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам населению, сохранено финансирование всех запланированных объемов государственного заказа, сообщили в краевом Минфине.
Бюджет Пермского края за 2020 год исполнен с дефицитом в объеме 20,1 млрд руб. Источниками покрытия дефицита послужили бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 6,9 млрд руб. и кредиты коммерческих банков.
По итогам исполнения бюджета за 2020 год государственный долг Пермского края составил 40,9 млрд руб.
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