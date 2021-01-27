Грядки на экспорт: пермский малый бизнес выходит на мировой рынок

Оборудование для выращивания зелени в домашних условиях, которое производят в Перми, вышло на международный рынок. Автономные грядки позволяют прямо в квартире собрать урожай редиса, помидоров или даже клубники. Семь дней - и вас уже радует свежая микро-зелень. Редис, руккола, базилик. Здесь — в одной из пермских компаний — производят специальное оборудование для выращивания зелени в домашних условиях. Есть как простые в использовании гидроконтейнеры, так и профессиональные.Христина Пинаева: "Вы можете получать у себя на подоконнике готовые огурцы, помидоры. Те, кто любит базилик, может делать соус песто".Пермским оборудованием интересуются не только в России, но и по всему миру. По словам директора, всё началось в 2018 году, когда предприниматели обратились в краевой центр поддержки экспорта. Екатерина Шикина, производитель оборудования для садоводов: "Пермский центр поддержки экспорта нам очень помог. Они помогали нам перевести на 9 языков, вы представляете?"Производство оборудования для гидропоники — один из двух сотен примеров малого бизнеса в Прикамье, вышедших на мировой рынок. Господдержкой регионального центра экспорта воспользовались больше трети предпринимателей.Вероника Бажгина, и.о. руководителя Центра поддержки экспорта в Пермском крае: "У центра поддержки экспорта есть различные меры государственной поддержки, начиная от консультаций по вопросам таможенного, валютного регулирования". Как говорят сами предприниматели, помогает господдержка. К примеру, в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Махонина в регионе начали частично компенсировать затраты на транспортировку продукции заграницу. Поддержкой воспользовались 20 предприятий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Центр поддержки экспорта — мы участвуем, мы в числе 11 пилотных регионов Российской Федерации. В этом проекте мы также будем наращивать компетенции. Вопросы занятости, вопросы пополнения бюджета — они не могут существовать без мер поддержки экономики и её развития". В январе стартовал приём заявок в центр экспорта на поддержку в этом году. Всю информацию можно получить на сайте. За последние два года в Прикамье на 20% увеличилось количество экспортёров среди представителей малого и среднего бизнеса. И этот показатель, по оценке экспертов, будет только расти.Чем больше таких примеров в регионе — будь это выращивание зелени, производство одежды или даже создание керамических кружек — тем здоровее экономика. А значит, и кошелёк того самого рядового пермяка.