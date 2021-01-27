На Чемпионате и Первенстве края по плаванию разыграют 117 комплектов медалей

В спорткомплексе «Олимпия» продолжаются Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. В соревнованиях принимают участие 200 человек от 13 лет и старше. До 28 января будет разыграно 117 комплектов наград.Активные тренировки с трех лет и к 19 годам уже большой список наград. У студента Андрея Фомина настрой боевой, сегодня новая победа, ведь даже во время ограничительных мер готовился в полную силу. Сразу после заплыва маска на лице обязательна.Андрей Фомин, участник соревнований (г. Пермь): "Все-таки не было соревнований целый год из-за сложившейся ситуации, а так в принципе результат неплохой".Для судей и персонала меры защиты тоже обязательны. На чемпионат и первенство Пермского края по плаванию приехали 17 команд, это две сотни человек: Заплывы проходят в разных возрастных группах от 13 лет и старше. Дистанции от 50 метров до полутра километров. В списке дисциплин - брасс, баттерфляй, вольный стиль, комплексное плавание. В заплывах участвует мастер спорта международного класса Мария Баклакова - сразу после старта значительный отрыв от соперников.На соревнованиях спортсмены с разных городов Прикамья, и им есть на кого равняться.В рамках благотворительной программы «Уралхим - спорту» компания поддерживает развитие плавания в Пермском крае.Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК» «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерации плавания Пермского края»: "Самое главное - с зональных соревнований пробраться на российские, и там наша сборная представлена в небольшом формате, но, тем не менее, имена наших детей, наших спортсменов всегда звучат на соревнованиях всероссийского уровня. Это хорошо. В спортивном будущем плавание в регионе существует и имеет хорошие перспективы".Соревнования продолжатся 27 и 28 января. Поболеть за свою сборную могут все желающие. Прямая трансляция организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте и на канале Youtube.Соревнования проходят с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм и правил. Трибуны для болельщиков закрыты, все участники прошли тест на коронавирус.Зрительские места заняты спортсменами. Всего разыграют 117 комплектов медалей: золото, красный цвет, лента в триколоре достанутся победителям, лучшие из них поедут на российские состязания.