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Прикамье к проведению «Золотой шайбы» готово
В ходе проверки комиссия изучила паспорта безопасности объектов, сертификаты на продукты питания, а также соблюдение норм предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и дала заключение о готовности объектов к приему гостей и проведению соревнований.
Пермский край представят сразу две команды: «Алекс» из города Александровска и «Прометей» из поселка городского типа Павловский.
Финальные соревнования среди сельских команд юношей 2006-2007 гг. рождения в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова пройдут с 7 по 12 февраля. Право провести эти соревнования, а также Суперфиналы легендарного турнира в трех возрастных группах Пермский край получил благодаря успешному проведению Суперфинала хоккеистов 2009-2010 г. рождения, который прошел с 6 по 16 сентября 2020 года.
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