← В 2020 году Фонд капремонта заменил в многоквартирных домах Прикамья 311 лифтов
Минздрав РФ назвал Прикамье одним из регионов, где лучше всего организована вакцинация от COVID-19
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача, чтобы мы к осени провели вакцинацию порядка 60% населения. 1 млн 200 примерно жителей Пермского края должны пройти процесс вакцинации. Непростая задача, поэтому большое внимание нужно уделять разъяснению, работе с населением. Все больший охват населения должен быть проинформирован относительно процесса вакцинации".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В 2020 году Фонд капремонта заменил в многоквартирных домах Прикамья 311 лифтов
Минстрой пояснил причины продления конкурса на строительство нового здания галереи
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2021
На станции Пермь-Сортировочная произошла утечка газового конденсата
Причиной затора на Южном обходе Перми стало ДТП с двумя большегрузами
Смертельное ДТП на Гайве: в суде стартовали предварительные слушания по уголовному делу
В «Олимпии» стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье снова по-весеннему тепло
В Мотовилихинском районе Перми модернизируют систему водоснабжения
Гордума Перми приняла решение о проведении конкурса на должность главы города
Добавить комментарий: