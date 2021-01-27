Выше только горы: в Перми усилена работа по уборке и вывозу снега

Из-за оттепели в Перми усилена уборка снега. Всего за одну ночь из города вывезено 13 262 кубических метра. Это - примерно 750 самосвалов. В лидерах оказался самый протяженный район - Орджоникидзевский. Как чистят дороги и тротуары?Чистят от снега самый протяженный район города – Орджоникидзевский - 35 единиц техники. Основной цикл приходится на ночную смену, чтобы не мешать ни транспорту, ни пешеходам, и сделать все качественно.Александр Синкевич, мастер дорожно-эксплуатационного участка ООО «БОР»: "В дневное время тоже производится механическая очистка проезжей части, тротуаров и пешеходных переходов, но много припаркованных машин, поэтому основная работа происходит в ночное время". Сначала машины «прометают» дороги, затем снег собирают с газонной части и обрабатывают всё противогололедными материалами. Особое внимание уделяют уборке пешеходных переходов, тротуаров, подходов к остановкам, частному сектору. Качество работ ежедневно проверяют специалисты районной администрации и лично глава района.Евгений Карабатов, глава Орджоникидзевского района: "Необходимо принимать индивидуальные решения для каждого времени, в зависимости от температурных условий, от условий осадков, потому что все необходимо делать своевременно, чтобы проезжая часть была очищена и была обеспечена безопасность".Дополнительный контроль ведется депутатским корпусом. Все выявленные недочеты фиксируют и направляют подрядчику. Свои просьбы оставляют и жители.Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Очень важно реагировать вместе на проблемы, которые возникают, на просьбы жителей, как раз депутатский контроль помогает вместе с администрацией выявить недочеты".Ежедневно на улицах города работает более 200 единиц техники. Задачу увеличить количество до 300 и сосредоточиться на прометании в условиях оттепели поставил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. Вывозят снежные массы на снегохранилище. За ночь только из Орджоникидзевского района туда доставляют порядка 2,5 тысяч кубометров снега, и это при среднем количестве осадков.На месте складирования снега размещено порядка 70 тысяч кубометров снежных осадков. Если посчитать по-другому - порядка 4 тысяч самосвалов, вместимость этого места порядка 150 тысяч кубометров, основная снежная масса приходится на февраль-март.За уборку снега на придомовых территориях отвечают уже организации, обслуживающие жилой фонд. В случае нареканий от жителей вся ответственность лежит на них. Если реакции нет - пожаловаться можно в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края по телефону 241-09-02 или в районные отделы ЖКХ.Что касается ночного рейда - специалисты оценили работу подрядчика положительно. Убедиться в этом могут и сами пермяки с утра по дороге на работу.