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В 2020 году Фонд капремонта заменил в многоквартирных домах Прикамья 311 лифтов
При ремонте лифтового оборудования подрядчики проводят обследование шахты, механизмов лифта, демонтаж и установку новых узлов или всей кабины, обеспечивают автоматизацию и диспетчеризацию, осуществляют наладку и запуск устройства – выполняют в общей сложности девять видов работ. Также все лифты Пермского края проходят техническое освидетельствование на соответствие таможенным требованиям стран-участников Евразийского экономического союза. Это необходимо для безопасной эксплуатации техники.
Новые лифты имеют увеличенную грузоподъемность и скорость подъема, голосовое информирование, светодиодное освещение и информационную панель со шрифтом Брайля для слабовидящих. Кроме того, лифты оснащены специальными ловителями (тормозами) на случай аварии.
Лифт допускается к эксплуатации только после того, как его примет комиссия регионального Фонда капремонта совместно с собственниками и работниками специализированной организации, а также после положительного заключения от Ростехнадзора.
В 2021 году в многоквартирных домах края будут установлены 236 современных и безопасных лифтов. Аукцион на выполнение работ уже проведен. Сейчас проходит процедура заключения договора с подрядной организацией.
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