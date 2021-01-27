Минстрой пояснил причины продления конкурса на строительство нового здания галереи

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2021
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Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров пояснил: «Срок подачи заявок продлен, чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии. Возможность продления срока приема заявок предусмотрена 44-ФЗ».
В соответствии с техническим заданием подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году. Начальная цена контракта составляет 4,231 млрд руб.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2021
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