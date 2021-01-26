В «Олимпии» стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

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За призы будут бороться юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.), юниоры 17-18 лет (2003-2004 г.р.), юниорки 15-17 лет (2004-2006 г.р.), мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008 и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда.
Соревнования организованы с учётом мер по предупреждению распространения COVID-19. Допущены участники, прошедшие тестирование на коронавирус. Вход на трибуны для болельщиков и зрителей закрыт. Однако за Чемпионатовм и Первенством можно следить, благодаря прямой трансляции соревнований в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2021
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