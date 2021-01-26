В «Олимпии» стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

В департаменте социальной политики администрации Перми начался приём заявлений на предоставление компенсации. В этом году, как и в прошлом, он будет продолжаться до 31 июля.Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо от социального статуса семьи – от 30% до 100%. В течение месяца после окончания срока пребывания ребёнка в лагере родители подают в департамент сведения о реквизитах счёта для перечисления компенсации, а также отчётные документы. Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты выдачи сертификатов планируется открыть в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена дополнительно. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться в городской департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.