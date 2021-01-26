Смертельное ДТП на Гайве: в суде стартовали предварительные слушания по уголовному делу

В суде Орджоникидзевского района начались предварительные слушания по уголовному делу о ДТП, которое случилось летом 2019-го года на Гайве. Тогда автобус № 53 врезался в бетонную стену. В результате 2 человека погибли, еще 32 пассажира получили различные травмы. Сегодняшнее заседание проходит в закрытом режиме. 17 августа 2019 в дневное время во время следования транспортного средства по маршруту № 53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон г. Перми» водитель потерял контроль управления, и транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части, врезавшись в бетонное заборное ограждение на ул. Ново-Гайвинской. В результате происшествия 57 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 2 из них от полученных травм скончались.В январе Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении перевозчика, выпустившего на линию неисправный пассажирский автобус, в результате чего пострадали десятки человек. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).