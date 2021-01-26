Смертельное ДТП на Гайве: в суде стартовали предварительные слушания по уголовному делу

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В январе Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении перевозчика, выпустившего на линию неисправный пассажирский автобус, в результате чего пострадали десятки человек. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
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