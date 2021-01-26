В Прикамье снова по-весеннему тепло

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← В Мотовилихинском районе Перми модернизируют систему водоснабжения
В «Олимпии» стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию →
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26.01.2021 в 10:45
26.01.2021 в 10:15
26.01.2021 в 09:40
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Герой нашего времени. Житель Березников спас из горящей квартиры пятерых детей
Дом №32 на ул. Капитана Пирожкова освободили от сталактитов
Вакцину расхватали как горячие пирожки: в Перми запись на прививку от COVID-19 временно приостановлена
Утекло 60 тонн топлива. Как эвакуировали жителей и ликвидировали последствия аварии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2021
В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
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