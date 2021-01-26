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Герой нашего времени. Житель Березников спас из горящей квартиры пятерых детей
Павел Радаславский: "Первая мысль - убрать оттуда детей из помещения, потому что дым. Увидел мальчика обгоревшего силуэт. Памяти уже не осталось. Все бегом-бегом-бегом".
Считанные секунды, чтобы обежать квартиру и спасти всех детей. Вокруг едкий дым, угарный газ и крики о помощи.
В итоге, все пятеро детей спасены. Самому младшему - семь месяцев.
По словам мамы детей, все произошло в тот момент, когда один из взрослых ушёл в магазин. Хватило 20 минут.Предварительная причина случившегося — неисправная проводка. В момент ЧП мама пострадавших детей была на работе. Сегодня она благодарит спасителя.
О мужчине уже знает весь город. Знакомые при встрече жмут руку. Сам Павел героем себя не считает.
Павел Радаславский: "Я не сделал ничего героического. Я сделал то, что должен был сделать каждый, вот и все. Это должно быть обычными поступками, так же, как и бабушку перевести через дорогу".У матери Павла - Татьяны Радаславской - другое мнение. Гордится, что воспитала такого сына.
Вспоминая о детстве сына, рассказывает: после армии даже думал стать спасателем. Спустя 10 лет призвание само нашло его.
Татьяна Радаславская: "Никогда не сомневалась в нем, что он не пройдёт мимо чужой беды. Я горжусь! Он у меня умница!"
Поступок Павла уже оценили в районом МЧС и обещали наградить медалью. Впрочем, для самого мужчины главное, что дети здоровы. А большего ему и не надо.
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