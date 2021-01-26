Герой нашего времени. Житель Березников спас из горящей квартиры пятерых детей

В Березниках чудом удалось спасти сразу пятерых маленьких детей. Пожар случился в квартире на первом этаже. Малыши оказались внутри одни, отрезаны огнем. На помощь им кинулся сосед, который вышел выбрасывать мусор и увидел пылающее жилище. Как все было?Обычная прогулка закончилась героическим поступком. Пожар в Березниках произошёл средь бела дня. Горела квартира на первом этаже. Спасатель — случайный прохожий Павел Радаславский - вспоминает: было всё, как в тумане.Павел Радаславский: "Первая мысль - убрать оттуда детей из помещения, потому что дым. Увидел мальчика обгоревшего силуэт. Памяти уже не осталось. Все бегом-бегом-бегом".Считанные секунды, чтобы обежать квартиру и спасти всех детей. Вокруг едкий дым, угарный газ и крики о помощи.В итоге, все пятеро детей спасены. Самому младшему - семь месяцев.По словам мамы детей, все произошло в тот момент, когда один из взрослых ушёл в магазин. Хватило 20 минут.Предварительная причина случившегося — неисправная проводка. В момент ЧП мама пострадавших детей была на работе. Сегодня она благодарит спасителя.О мужчине уже знает весь город. Знакомые при встрече жмут руку. Сам Павел героем себя не считает.Павел Радаславский: "Я не сделал ничего героического. Я сделал то, что должен был сделать каждый, вот и все. Это должно быть обычными поступками, так же, как и бабушку перевести через дорогу".У матери Павла - Татьяны Радаславской - другое мнение. Гордится, что воспитала такого сына.Вспоминая о детстве сына, рассказывает: после армии даже думал стать спасателем. Спустя 10 лет призвание само нашло его.Татьяна Радаславская: "Никогда не сомневалась в нем, что он не пройдёт мимо чужой беды. Я горжусь! Он у меня умница!"Поступок Павла уже оценили в районом МЧС и обещали наградить медалью. Впрочем, для самого мужчины главное, что дети здоровы. А большего ему и не надо.