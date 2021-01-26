Следком просит сообщать о пострадавших при падении снега и наледи с крыш

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Гражданам напоминают о необходимости быть более осмотрительными и осторожными - на улице держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт.
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