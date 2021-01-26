Дом №32 на ул. Капитана Пирожкова освободили от сталактитов

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий аварии, случившейся в доме № 32 на улице Капитана Пирожкова в Перми. Из-за прорыва батарей стена здания превратилась сначала в водопад кипятка, а потом в ледяной каскад. Также залило и все квартиры с первого по четвертый этажи. То, что в природе зовется сталактитами и охраняется, здесь — ускоренно уничтожается. При помощи топора, ножовки и Александра Вотинова. Так выглядит ликвидация последствий прорыва в доме №32 на улице Капитана Пирожкова. К работе он приступил в полдень, до ночи должен успеть.Александр Вотинов, подрядчик: "Вот автовышка, вот топор, пила ручная сила, тепловая пушка. Будем отогревать максимально аккуратно, чтобы поберечь стекла у жильцов".Ледяной каскад на стене дома появился после прорыва батарей в ночь с субботы на воскресенье. Полтора часа до приезда аварийной бригады Степану Найданову, другу семьи, проживающей в небольшой комнате на четвертом этаже, с кипятком пришлось сражаться самостоятельно.Степан Найданов: "Прорвало батарею, напор кипятка. Когда приехали, везде вода, все бежит по стенам".С приездом сантехников стало легче, лишнее давление убрали, батарею вырезали за ненадобностью. К этому времени пол был залит миллиметров на сто в высоту, говорит Степан. В комнате - как в парной, снаружи дома вода уже смерзалась в причудливые каскады. Мебель и технику надо вывозить, влажность ненормальная. Залило все квартиры с четвертого по первый этаж. Вода потоком стекала по лестницам, скапливалась в подъезде. В администрации района говорят, что с причинами и виновниками еще будут разбираться — пока все предварительно.Павел Бахтагареев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Кировского района г. Перми: "Техника, бывают аварии, нынче зимой много перепадов температурных, и вследствие этого бывают аварии".Возможно, более подробно о причинах ЧП могли бы рассказать те, кто отвечает за содержание этого дома — конкретно в управляющей компании «Домоуправление». Но ни на месте ЧП, ни в офисе с ее представителями встретиться не удалось.После ликвидации всех последствий эта сомнительная ледяная красота останется лишь на фото и видео, как наглядная иллюстрация состояния и обслуживания отопительных систем в части домов в Перми.