Вакцину расхватали как горячие пирожки: в Перми запись на прививку от COVID-19 временно приостановлена

Запись на вакцинацию от коронавируса в Перми временно приостановлена. Об этом заявили в региональном Министерстве здравоохранения. Сообщается, что 8,5 тысяч комплектов доз "Спутник V", которые поступили в Пермский край, почти израсходованы, остались лишь препараты для второй части прививки. Сейчас ожидается новая поставка. В конце января - начале февраля в Прикамье должны привезти порядка 40 тысяч комплектов доз, потом - еще 60 тысяч. Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Вся прививочная организация зависит от поступления вакцины. Те объемы, которые обещаны Федерацией, обязательно поступят в Пермский край. Вакцинация будет продолжена. Прошу сохранять спокойствие и понимать, что как только вакцина поступит, все те жители Пермского края, которые записались на вакцинацию, будут в обязательном порядке привиты".

При этом, вакцинация в 10 муниципалитетах Пермского края пока продолжается. Но везде - по предварительной записи через регистратуры поликлиник. Например, в Березниках прививку ставят по 30-40 человек в день.