Утекло 60 тонн топлива. Как эвакуировали жителей и ликвидировали последствия аварии

В Кунгуре накануне с утра ликвидировали последствия аварии на железной дороге. Из цистерны грузового поезда вытекло 60 тонн опасного для здоровья вещества "газолин". Ядовитые потоки хлынули в частный сектор. Пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. Евгения Пономарева разбудили глубокой ночью спасатели и попросили срочно покинуть дом. Все вещи пришлось оставить, успел с собой забрать только собаку Сему.

Евгений Пономарев: "Тут дом свой, своё хозяйство - и тут бац, тебя эвакуируют. Собаку пришлось с собой брать".На железнодорожных путях рядом с домом Евгения у одной из цистерн сорвало клапан. Топливо - газолин или газовый бензин - разлился по рельсам, а дальше ручей пошёл в частный сектор. По словам сотрудников администрации Кунгурского района, испугались загрязнения воздуха и приступили к эвакуации близлежащих домов.

Эвакуировались жильцы ближних домов - всего порядка 40 человек - в школу №21, где был организован пункт временного размещения.Газолин при контакте с воздухом превращается в пар и, по словам экспертов, может навредить здоровью. Всего вытекло около 60 тонн, большая часть в дороге, и около 5 тонн - на станции. Чтобы ликвидировать угрозу, спасатели сделали пенную подушку.

Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В результате происшествия погибших, пострадавших нет, угроза жизни и здоровью граждан отсутствует. Движение поездов не останавливалось".На момент приезда съемочной бригады запах разлившегося топлива по-прежнему был в воздухе.

С железнодорожных путей разлившееся топливо полилось в частный сектор, еще недавно здесь была замерзшая лужа. На данный момент рабочие устраняют последствия аварии и собирают загрязненный грунт в мешки, которые в дальнейшем будут отсюда вывозить.Специалисты Роспотребнадзора уже провели исследования воздуха в месте разлива. Результат - содержание вредных веществ соответствует норме, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Евгений Пономарев вместе с Семой, как и другие жители, вернулись домой.