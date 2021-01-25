«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.01.2021 в 15:40
25.01.2021 в 15:01
22.01.2021 в 10:22
20.01.2021 в 12:55
20.01.2021 в 11:55
18.01.2021 в 14:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2021
В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
В Пермском крае глухарь напал на лыжника
В Большесосновском районе в аварии погибли два человека
В Перми мужчина забрал у подростка телефон и скрылся
Начался приём заявлений на компенсацию части расходов на оплату путёвки в лагерь
Пермяк погасил долг почти в 2 миллиона рублей прямо на дороге
В Кунгуре владелица частного детского сада обманула краевой бюджет на 8 млн рублей
В Прикамье отмечают День студента
Составлен рейтинг управляющих компаний по итогам 4 квартала 2020 года
В Свердловском районе Перми введена в эксплуатацию детская поликлиника
Дом купца Лаптева признан объектом культурного наследия
На севере края зафиксированы редкие природные явления
В Перми из-за потепления закрыты ледовые городки
Вакцинацию от COVID-19 в Прикамье можно пройти в 49 медицинских организациях
Пермская телебашня включит подсветку в честь Дня российского студенчества
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.01.2021
Уроки в новой школе на Гайве начнутся в понедельник
Евгения Главатских представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года»
«Лыжня России» пройдет в новом формате
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2021
В территориях Прикамья в этом году построят 500 новых контейнерных площадок
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
Составлен рейтинг управляющих компаний по итогам 4 квартала 2020 года
В Свердловском районе Перми введена в эксплуатацию детская поликлиника
Дом купца Лаптева признан объектом культурного наследия
На севере края зафиксированы редкие природные явления
В Перми из-за потепления закрыты ледовые городки
Вакцинацию от COVID-19 в Прикамье можно пройти в 49 медицинских организациях
Пермская телебашня включит подсветку в честь Дня российского студенчества
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.01.2021
Уроки в новой школе на Гайве начнутся в понедельник
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