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В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
В настоящее израсходовано более 70% вакцин «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье. Запись для вакцинации есть в поликлиниках в ряде территории региона, в Перми прививают тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.
«Интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поставок вакцины. В Пермском крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии в конце января», - отметила и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.
По словам главы ведомства, сейчас иммунизация проходит в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, Перми (в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4).
"В ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед - это обычный рабочий процесс. Здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркну, что по мере поступления поэтапно будут привиты все желающие", - сказала Анастасия Крутень.
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