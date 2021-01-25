В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Краевой Минздрав разъяснил ситуацию о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как заявили в министерстве, вакцинация в регионе проходит в соответствии с графиком, и ранее поданным заявкам от граждан на иммунизацию.В настоящее израсходовано более 70% вакцин «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье. Запись для вакцинации есть в поликлиниках в ряде территории региона, в Перми прививают тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.«Интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поставок вакцины. В Пермском крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии в конце января», - отметила и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.По словам главы ведомства, сейчас иммунизация проходит в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, Перми (в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4)."В ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед - это обычный рабочий процесс. Здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркну, что по мере поступления поэтапно будут привиты все желающие", - сказала Анастасия Крутень.