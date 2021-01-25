Составлен рейтинг управляющих компаний по итогам 4 квартала 2020 года
Рейтинг строится на оценке основных показателей работы управляющих организаций: количество проведенных проверок, количество нарушений со стороны УК, количество постановлений о привлечении к административной ответственности, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полнота информации, размещаемой в ГИС ЖКХ.
По итогам 4 квартала 2020 года 36 баллов (из 41 максимального) получили ООО «Декос» (управляет 13 домами на территории Добрянского городского округа с общей площадью домов 62 239 кв.м), ООО «Домоуправление» (управляет 23 многоквартирными домами на территории Верещагинского округа с общей площадью домов 60 753,5 кв.м). Худшими стали ООО «Жилищно-сервисная компания» (29 домов в городе Перми), ООО «ЗУК» (58 домов в городе Перми), ООО «УК «Абсолют» (8 домов в городе Перми) и ряд других организаций. Они получили только 16 баллов из 41 возможного.
С полным рейтингом жители могут ознакомиться на сайте ИГЖН по Пермскому краю в разделе «Рейтинг УК» , а также на портале «Управляем вместе».
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