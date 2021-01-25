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Вакцинацию от COVID-19 в Прикамье можно пройти в 49 медицинских организациях
Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник. Кроме того, записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг в разделе «Запись к врачу» (сервис работает в тестовом режиме, полноценный запуск – 31 января) и на региональном портале «K врачу». Также информацию о том, где сделать прививку, можно получить по короткому бесплатному телефону 122.
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