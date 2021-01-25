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Пермская телебашня включит подсветку в честь Дня российского студенчества
В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал университетским днем. В России праздник официально утвердили по Указу Президента №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества».
Телебашня в Перми построена в 2016 году. Высота — 275 метров. С декабря 2018 года транслирует 20 цифровых эфирных телеканалов для 1,2 млн. жителей Перми и Пермского края.
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