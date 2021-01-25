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В Перми из-за потепления закрыты ледовые городки
Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, речь идёт о локациях в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот», в сквере им. Дзержинского, Театральном сквере, на набережной Камы, площади перед Дворцом культуры им. Солдатова. Также ограничен вход на выставку под открытым небом, созданную в рамках Кубка России «Зимний вернисаж» на городской эспланаде.
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