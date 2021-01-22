Евгения Главатских представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года»
Педагог стала абсолютным победителем XXXI краевого конкурса «Учитель года» в 2020 году. За победу Евгения получила премию губернатора Пермского края полмиллиона рублей и памятный приз - статую пеликана.
На федеральном этапе педагоги со всей страны продемонстрируют своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призёров конкурса.
Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятерки лучших учителей будет выбран победитель.
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