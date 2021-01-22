Идёт охота на волков

Стая волков, объявившаяся на окраине Красновишерска, отступила в тайгу, но обязательно вернется, уверены опытные охотники. На этот раз люди будут готовы к встрече. Хищников ждут сразу несколько смертельно опасных сюрпризов.

С этой недели дворняга по кличке Рада остаётся за старшую. Её напарника - охотничьего спаниеля - загрызли волки. По словам хозяйки, в лапы к диким животным пёс попал прямо во дворе у дома.

Юлия Стародумова: "Первый раз так, у одних с цепи сняли, нашего прямо под окном затоптали. А здесь маленькие дети идут в школу. Горят фонари. На нижней улице, где дети садятся в автобус, фонари не горят. Зверю охота есть, он и ловит".

Дикие хищники попали на камеры видеорегистраторов. Помимо частного сектора, волки замечены и на трассе у Красновишерска.

Для безопасности людей бригадам охотников выданы разрешения на добычу волка. За сезон надо ликвидировать 20 особей - в первую очередь терроризирующих частный сектор.

Жители предупреждены: в лес сейчас ходить опасно. Волков ждут на этом месте через неделю. Есть время подготовиться и установить капканы.Андрей Горшков, охотник: "У меня в районе Красновишерского района около 30 капканов".

Капканы устанавливают прямо на волчьих тропах. Здесь даже можно увидеть следы хищников. Всего в лесах Красновишерска сейчас расставлено больше 30 подобных орудий.

Перемещение зверя специалисты будут отслеживать при помощи специальных ограждений. Длина их может достигать до 10 километров.

Пока идёт охота, владельцы собак в Красновишерске лишний раз животных из дома не выпускают. Да и сами стараются быть осторожнее.