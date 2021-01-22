← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2021
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Идёт охота на волков
Стая волков, объявившаяся на окраине Красновишерска, отступила в тайгу, но обязательно вернется, уверены опытные охотники. На этот раз люди будут готовы к встрече. Хищников ждут сразу несколько смертельно опасных сюрпризов.
С этой недели дворняга по кличке Рада остаётся за старшую. Её напарника - охотничьего спаниеля - загрызли волки. По словам хозяйки, в лапы к диким животным пёс попал прямо во дворе у дома.
Юлия Стародумова: "Первый раз так, у одних с цепи сняли, нашего прямо под окном затоптали. А здесь маленькие дети идут в школу. Горят фонари. На нижней улице, где дети садятся в автобус, фонари не горят. Зверю охота есть, он и ловит".
Дикие хищники попали на камеры видеорегистраторов. Помимо частного сектора, волки замечены и на трассе у Красновишерска.
Для безопасности людей бригадам охотников выданы разрешения на добычу волка. За сезон надо ликвидировать 20 особей - в первую очередь терроризирующих частный сектор.
Жители предупреждены: в лес сейчас ходить опасно. Волков ждут на этом месте через неделю. Есть время подготовиться и установить капканы.Андрей Горшков, охотник: "У меня в районе Красновишерского района около 30 капканов".
Капканы устанавливают прямо на волчьих тропах. Здесь даже можно увидеть следы хищников. Всего в лесах Красновишерска сейчас расставлено больше 30 подобных орудий.
Перемещение зверя специалисты будут отслеживать при помощи специальных ограждений. Длина их может достигать до 10 километров.
Пока идёт охота, владельцы собак в Красновишерске лишний раз животных из дома не выпускают. Да и сами стараются быть осторожнее.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2021
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