Уроки в новой школе на Гайве начнутся в понедельник

В пермском микрорайоне Гайва строители досрочно сдали новый корпус гимназии №3. Почти на четыре месяца раньше ребята сядут здесь за парты. Это случится уже в следующий понедельник. А пока - торжественное открытие.

Говорящий робот вместо кошки, которую обычно запускают в новое помещение, первым заезжает в спортивный зал. Залов в новой школе два. Оборудованы так, что теперь можно проводить соревнования международного уровня.

Здание сдали с опережением на четыре месяца, возводили всего лишь чуть больше года. Стройкой руководил бывший ученик - Клим Черняк. Все делали как для себя. С душой.

Клим Черняк, руководитель проекта строительства: "Мало того, что я выпускник этой школы, моя дочь здесь учиться. Будет учиться мой сын здесь". Новое здание гимназии появилось на месте старого. В нем школа располагалась с 1949 года. Когда-то его возвели строители Камской ГЭС. В память об этом теперь на окнах висят дизайнерские шторы.

Татьяна Новикова, директор МАОУ «Гимназия № 3»: "Художники и дизайнеры сделала нам стилизованную нашу старую школу. Поэтому она просматривается очень красиво. И когда вечером идешь, оно отражается на этих стенах. И они тоже здесь. Это все очень красиво".

Эскиз таких штор помогала делать ученица Алена Анучина. Здесь она с первого класса, сейчас - в 10-м. Усиленно занимается английским и информатикой. Благо, теперь для этого есть все возможности.

Алена Анучина, ученица 10 класса МАОУ «Гимназия № 3»: "Это просто колоссальное различие во всем. В оборудовании, в оснащении, в стенах, в самом здании".Вся площадь здания - почти 19 тысяч квадратных метров. Столовая на 525 мест, библиотека, музей. Классы для труда укомплектованы современными токарными и сверлильными станками, есть все, что надо для военной подготовки. На оснащение гимназии были выделены средства из краевого бюджета.

В широких и светлых коридорах - интерактивная стена и даже пол для активных перемен. Можно, например, в футбол играть.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотел бы пожелать, чтобы вы побыстрее обжили эти стены, чтобы в этих стенах давалось самое лучшее образование, чтобы выпускники этой школы становились студентами наших вузов, техникумов и связывали жизнь с Пермским краем". Наподобие этой сейчас в Прикамье возводится 15 новых школ, проектируется еще 14, в том числе и по нацпроекту «Образование». Гимназия на Звенигородской уже звучит как бренд.

Новое большое четырехэтажное здание гимназии № 3 теперь выглядит, как достопримечательность целого района. Уроки для более чем тысячи учеников здесь начнутся уже в понедельник, 25 января.