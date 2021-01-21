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В Перми пройдет лыжный ультрамарафон «IRON SKIER IMS»

24 января на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоится лыжный ультрамарафон «IRON SKIER IMS».
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, ультрамарафон пройдёт в индивидуальном и командном зачёте на дистанцию 55 км и гонки на 4 часа. Количество участников в команде –от двух до четырёх человек. Каждый финишировавший участник получит уникальную медаль, а победители и призёры в категориях индивидуальных и командных гонок награждаются памятными призами и ценными подарками. В этом году введена дополнительная категория «Pro» для лыжников имеющих звания «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта» «мастер спорта международного класса».
90% лыжни проходит по лесу. На протяжении всей трассы спортсменов ждут спуски и подъемы до 700 метров, на которых возможно развивать скорость до 60 км/ч. Для участников на трассе предусмотрены пункты питания.
Выдача стартовых пакетов будет организована 23 января с 10:00 до 14:00 в магазине «Евроспорт» по улице Ленина, 102.

Опубликовано: 21.01.2021 в 17:10 в рубрике - Вести Пермь

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