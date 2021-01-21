← Библиотека им. Горького начала выпускать газету
В территориях Прикамья в этом году построят 500 новых контейнерных площадок →
В Перми пройдет лыжный ультрамарафон «IRON SKIER IMS»
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, ультрамарафон пройдёт в индивидуальном и командном зачёте на дистанцию 55 км и гонки на 4 часа. Количество участников в команде –от двух до четырёх человек. Каждый финишировавший участник получит уникальную медаль, а победители и призёры в категориях индивидуальных и командных гонок награждаются памятными призами и ценными подарками. В этом году введена дополнительная категория «Pro» для лыжников имеющих звания «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта» «мастер спорта международного класса».
90% лыжни проходит по лесу. На протяжении всей трассы спортсменов ждут спуски и подъемы до 700 метров, на которых возможно развивать скорость до 60 км/ч. Для участников на трассе предусмотрены пункты питания.
Выдача стартовых пакетов будет организована 23 января с 10:00 до 14:00 в магазине «Евроспорт» по улице Ленина, 102.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Библиотека им. Горького начала выпускать газету
В Перми открылась масштабная выставка "Русь Православная"
Народные избранники собрались на 50-е заседание регионального парламента
Суд обязал краевой Минздрав пожизненно обеспечить дорогостоящим лекарством ребенка-инвалида
В Перми открыли новый корпус гимназии № 3
С 1 февраля на трёх маршрутах в Перми начнет действовать бескондукторная оплата
Пермякам расскажут про дачную амнистию и сервисы кадастровых инженеров
"Обрушились две пятиэтажки" - в Прикамье проходят масштабные учения по ликвидации условной ЧС
И жалко и страшно: нужно ли подкармливать бродячих собак?
По факту пожара на крыше дома по ул. Студенческой, 20 возбуждено уголовное дело
Добавить комментарий: