В территориях Прикамья в этом году построят 500 новых контейнерных площадок
За счет краевых и местных средств во всех муниципалитетах Прикамья в 2021 году планируется обустроить порядка 500 новых контейнерных площадок. Их установят в соответствии с требованиями СанПиН по типовым проектам: объекты должны иметь твердое основание, быть защищены от разлета мусора. На новых площадках планируется оборудовать более 3 тыс. контейнеров.
Как пояснили в министерстве, больше всего площадок планируют построить в населенных пунктах Бардымского, Кишертского и Верещагинского округов и Кунгурского района.
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