Библиотека им. Горького начала выпускать газету

“Горьковка” начала выпускать газету. В январе вышел первый номер ежемесячного вестника «Библиотека Горького». В новом издании будут публиковаться статьи, обобщающие и анализирующие разные направления работы библиотеки; обзоры ярких событий; анонсы мероприятий, выставок, интересных фактов и многое другое. Инициатива приурочена к предстоящему 185-летнему юбилею. Так, в первом номере напечатан краеведческий обзор, рассказывающий о зданиях, в которых на протяжении своей 185-летней истории располагалась первая и главная библиотека Пермской губернии-области-края.
Под заголовком «Непростой 2020 год» вышла статья замдиректора Горьковки Марины Хабировой о том, как пришлось перестроить работу библиотеки в связи с пандемией вируса COVID-19.
Итоги конкурса видеороликов, подготовленных сотрудниками к 185-летию Горьковки, опубликованы в заметке «Поздравь Горьковку!»
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