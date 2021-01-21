В Перми открылась масштабная выставка "Русь Православная"

Трамвайные маршруты в Перми решено отныне маркировать не только цифрами, но и цветом. Об этом сообщает «Пермгорэлектротранс». От слов к делу перешли быстро. В течение дня на линии уже были замечены первые вагоны с цветной дифференциацией. Как сообщается, пока изменения коснулись только новых моделей «Лёв» и «Львёнок», а также самых старых трамваев. Остальные получат опцию позже. Считается, что благодаря цвету пассажир может издалека заметить нужный ему состав и подготовиться к посадке. Правда, надо привыкнуть тождественности цвета и цифры. Подобная система действовала в Перми с начала 80-х годов прошлого века и была отменена лет 10 назад.