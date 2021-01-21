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Суд обязал краевой Минздрав пожизненно обеспечить дорогостоящим лекарством ребенка-инвалида
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сын заявительницы, имеющий тяжелое заболевание, по медицинским показаниям нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате «Карбаглу» пожизненно. Стоимость курса препарата на 1 год составляет более 30 млн рублей.
"Женщина обратилась в региональный Минздрав с заявлением о предоставлении помощи в приобретении указанного лекарства. Однако должностные лица ведомства отказали ей. Мотивировали свое решение тем, что препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации и не входит в Перечень жизненно важных лекарственных средств. Действуя в защиту прав ребенка-инвалида на охрану его здоровья и оказания ему медицинской помощи, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на Минздрав края обязанности обеспечить его лекарственным препаратом «Карбаглу»", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Ленинский районный суд г. Перми требования прокурора края удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. В ближайшее время препарат будет закуплен в необходимом количестве и передан в семью для лечения больного ребенка, сообщили в надзорном ведомстве.
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