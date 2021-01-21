Суд обязал краевой Минздрав пожизненно обеспечить дорогостоящим лекарством ребенка-инвалида

Прокуратура Пермского края проверила обращение матери ребенка-инвалида о законности действий министерства здравоохранения края в связи с отказом в обеспечении ее малолетнего ребенка лекарственным препаратом.В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сын заявительницы, имеющий тяжелое заболевание, по медицинским показаниям нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате «Карбаглу» пожизненно. Стоимость курса препарата на 1 год составляет более 30 млн рублей."Женщина обратилась в региональный Минздрав с заявлением о предоставлении помощи в приобретении указанного лекарства. Однако должностные лица ведомства отказали ей. Мотивировали свое решение тем, что препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации и не входит в Перечень жизненно важных лекарственных средств. Действуя в защиту прав ребенка-инвалида на охрану его здоровья и оказания ему медицинской помощи, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на Минздрав края обязанности обеспечить его лекарственным препаратом «Карбаглу»", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Ленинский районный суд г. Перми требования прокурора края удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. В ближайшее время препарат будет закуплен в необходимом количестве и передан в семью для лечения больного ребенка, сообщили в надзорном ведомстве.