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Народные избранники собрались на 50-е заседание регионального парламента
Избирательная комиссия Пермского края представила отчет о расходах на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Пермского края, а также дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания по трем избирательным округам.
Другой законопроект касается поддержки НКО. Законопроектом, предложенным губернатором Пермского края, расширяется перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с государственной поддержкой. После принятия изменений такие организации смогут не только получать информационную и методическую помощь, но и участвовать в конкурсах на получение субсидий и грантов из краевого бюджета.
В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали информацию о реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Пермского края.
Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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