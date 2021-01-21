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В Перми открыли новый корпус гимназии № 3
«Гимназия №3 – одно из лучших учебных заведений Орджоникидзевского района города Перми. Историю и традиции вашей школы создавали эвакуированные ленинградские учителя, гайвинская интеллигенция того времени. Сегодня здесь также продолжают работать настоящие профессионалы своего дела. Об этом говорят достижения гимназии, победы школьников и учителей на олимпиадах и в профессиональных конкурсах, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Уже в понедельник новое здание наполнится смехом и шумными разговорами ребят. Я желаю им успехов в учебе. Надеюсь, что выпускники школы станут студентами региональных пермских вузов, техникумов и свяжут свою жизнь с Пермским краем».
По данным министерства образования, с понедельника следующей недели к учебному процессу здесь приступят более 1,4 тыс. школьников.
Новое четырехэтажное здание площадью почти 19 тыс. кв. метров построено на месте старого корпуса гимназии, который не соответствовал современным требованиям. Сейчас у ребят будет собственный актовый зал на 400 мест со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки, библиотека, музей.
«Мы открываем новое здание родной и любимой школы, которая начала свою историю в 1935 году. Тогда она размещалась в барке. В 1939 строители Камской ГЭС возвели первое кирпичное, белоснежное здание 46 школы. Затем мы поняли, что жизнь меняется и школа должна расти. И также, как строилось первое здание – в короткие сроки, новый корпус нам подарил ЖБК-строй – за год и 2 месяца. Наша школа выросла: она стала большой и красивой. Здесь появились уникальные возможности для каждого ребенка: спорт, техническое творчество, лего-конструирование. Теперь мы можем организовать индивидуальный образовательный маршрут для наших учеников», - сказала директор гимназии Татьяна Новикова.
Финансирование строительства корпуса гимназии велось из краевого и муниципального бюджетов в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.
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