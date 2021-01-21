И жалко и страшно: нужно ли подкармливать бродячих собак?

Создатель пермского Сада Соловьев Надежда Баглей обратилась к горожанам с просьбой не подкармливать бродячих собак. Они привыкают и начинают защищать место постоянной кормежки, кусая людей, уверена эко-активистка. Это заявление вызвало бурную дискуссию.Большую собачью стаю постоянно видит из окна своего дома известная в Перми эко-активистка Надежда Баглей. Но одно дело далекий пейзаж и совсем другое - оказаться рядом со сворой.

Надежда Баглей, координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья»: "Нужно постучать по дереву, по земле и громко им крикнуть - они опасаются".

Может быть, Надежда и не ввязалась бы во всю эту историю, но бездомная свора обосновалась в «Саду Соловьев», возле речки Уинки, который активистка и её друзья создавали буквально своими руками. Делали для людей, а теперь тут хозяйничает стая, прикормленная добросердечными жителями окрестных домов.

Люди не только подкармливают бездомных, но и в заброшенных постройках устраивают им настоящее жилье. Бросают сюда ненужные матрасы, тряпки. Однако в случае если бездомная собака укусит человека, так называемые «опекуны» не несут никакой ответственности.Проблема в том, что прикормленная стая теперь считает Сад Соловьев и его окрестности своей территорией и охраняют её от чужаков, каковыми считают всех, кто не носит им еду. В том числе и Надежду Баглей, жалуется женщина. И так, по ее мнению, происходит везде, собаки нашли своих «опекунов». Потому, пользуясь статусом известного общественника, Надежда решила через СМИ обратиться к тем, кто носит бродячим собакам еду с призывом остановиться.

Надежда Баглей, координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья»: "Взять её аккуратно на поводочек, отвести в приют. Её там примут, её там вылечат, стерилизуют".

Однако «опекуны» до последнего защищают своих подопечных и расставаться с ними не хотят. В ответ на появление съемочной группы - громкий лай и оскал собаки, а со стороны кормильца - угрозы, а потом заверения, что пес неопасен.

"Нет, эти не набросятся. Эти ласковые собаки, хорошие".В свою очередь зоозащитники считают, что такие люди не просто кормят собак, что само по себе хорошо, но и буквально спасают их. И вообще - приносят только пользу.

Элла Кадырова, председатель благотворительного фонда защиты животных «Верность»: "Кормят, лечат, стерилизуют, вакцинируют, делают лояльными по отношению к людям, приучают их к людским рукам, в конце концов".

Однако признают, что со временем животные, действительно, начинают охранять свою территорию, но не от людей, а от других собак.Алёна Ганёва, волонтер: "Они являются барьером, стеной и защитой как раз-таки для людей, дворов - они будут защищать свое место, они будут прогонять чужих собак, чужие стаи".

Рассудить стороны могут сухие факты. В 2020 году в Перми были значительно увеличены объемы отлова собак. В конце года выяснилось, что число покусов людей сократилось на 37%. При этом от домашних питомцев пострадало примерно столько же людей, сколько и в 2019 году. Так что судите сами.