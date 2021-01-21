"Обрушились две пятиэтажки" - в Прикамье проходят масштабные учения по ликвидации условной ЧС

В Прикамье проходят командно-штабные учения по ликвидации условной ЧС. По замыслу учений, в Березниках в результате проседания грунта произошла условная чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением двух пятиэтажных жилых домов. Во время тренировки сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС отрабатывают происшествие регионального масштаба, в ликвидации которого задействуются все экстренные службы, аварийно-спасательные формирования, объекты медицинской помощи и психологи.«Основной задачей тренировки, в первую очередь, должна стать проверка дееспособности краевых сил и средств в чрезвычайных ситуациях – оценка работы аварийно-спасательных формирований, региональной КЧС, наличия спецтехники. Нужно также четко отработать взаимодействие с муниципалитетами в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Прошу вас также обратить внимание на устранение последствий условного происшествия с точки зрения безопасности наших жителей, сохранения их жизни и здоровья», – обозначил губернатор Дмитрий Махонин на заседании региональной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).По словам начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева, в ходе учений основные усилия при получении сигнала об обрушении жилых многоквартирных домов направлены на выявление масштаба ситуации, поиск и извлечение людей из-под завалов и оказание помощи пострадавшим. Работа организована в три смены.«Произвели отключение всех коммуникаций (электроэнергии, газа, воды). Противопожарную защиту организует Березниковский гарнизон пожарной охраны. На месте развернут пункт временного размещения граждан, где работают врачи и психологи, параллельно организован сбор заявок на эвакуацию из района, в состоянии готовности к приему пострадавших – лечебные учреждения. В то же время проводятся срочные инженерно-технические мероприятия и разбор завалов», – доложил Андрей Бабинцев.