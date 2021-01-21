← В рамках нацпроекта "Культура" в Прикамье создадут еще 4 виртуальных концертных зала
По факту пожара на крыше дома по ул. Студенческой, 20 возбуждено уголовное дело
материалы прокурорской проверки, которая выявила множество нарушений в деятельности управляющей организации ООО «Наш район», обслуживавшей дом.
"Установлено, что компанией не приняты меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования данного дома, при отсутствии сведений о владельцах электрооборудования и линий электропередач, надежности их функционирования не отключено неисправное оборудование и участки сетей до устранения неисправности. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход расследования которого взят прокуратурой района на контроль", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Напомним, пожар на крыше дома на Студенческой, 20 возник рано утром 3 декабря. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. В настоящее время в доме заканчивается ремонт.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В рамках нацпроекта "Культура" в Прикамье создадут еще 4 виртуальных концертных зала
«Откройте, пожарные!» В России изменились правила установки шлагбаумов и ворот
В Перми будет временно прекращено движение транспорта на участке ул. Героев Хасана
Депутаты Заксобрания проведут первое пленарное заседание 2021 года
Вакцинация от COVID-19: в крае отладят запись и обеспечат очередность
С 2021 года изменится размер и порядок назначения выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Чердыни присвоен статус достопримечательного места
В 2021 году в крае планируется открыть еще 14 центров образования «Точка роста»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2021
Соликамск планирует стать туристической столицей Прикамья
Добавить комментарий: