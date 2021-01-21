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По факту пожара на крыше дома по ул. Студенческой, 20 возбуждено уголовное дело →
В рамках нацпроекта "Культура" в Прикамье создадут еще 4 виртуальных концертных зала
Виртуальные концертные залы появятся на базе Кудымкарской детской школы искусств (ул. 50 лет Октября, 12), в Детской школе искусств Оханска (ул. Кирова, 27), в Усольском доме народного творчества (ул. Елькина, 14), а также в библиотеке Чердынской централизованной библиотечной системы (ул. Успенская, 70). На эти цели муниципальные образования получат 3,3 млн руб.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Регионы страны впервые за долгое время получили возможность привести в порядок культурные учреждения. О проектах, которые сегодня реализуются в Пермском крае, еще несколько лет назад можно было только мечтать. Идет обустройство модельных библиотек, создаются виртуальные концертные залы, преображаются дома культуры, школы искусств. Средства выделены, главное – в срок провести необходимые работы, чтобы люди скорей могли воспользоваться различными формами досуга».
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