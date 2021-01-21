«Откройте, пожарные!» В России изменились правила установки шлагбаумов и ворот

В Госпожнадзоре Пермского края сообщили, что намерены незамедлительно реагировать на жалобы представителей экстренных служб о том, что их машины не могут попасть в тот или иной двор. При этом сами инспекторы устраивать рейды пока не желают. Реагировать будут на конкретные сигналы. А еще в ведомстве озвучили новые штрафы, вступившие в силу вместе с изменениями правил. Игорь Кулемин 10 лет за рулем скорой помощи, и все это время проблема доступа в пермские дворы остается актуальной. Есть своя неофициальная статистика - примерно в половине случаев на вызове невозможно подъехать к подъезду, мешают шлагбаумы, ворота и другие препятствия.

Игорь Кулемин, водитель скорой помощи: "Если можно открыть калитку, бригада пешком идет на адрес, а мы стоим, ждем, пока нам кто-нибудь не откроет. Носилки в зубы и вперед". С 1 января изменились правила установки шлагбаумов и ворот. В Перми для этого по-прежнему никакого официального разрешения не требуется. Достаточно того, чтобы документы на землю были в порядке и две трети жителей дома были согласны. Ну и конечно, главное - обязательное условие, теперь прописанное отдельной строкой.

Георгий Балашов, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района г. Перми: "На придомовые территории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для специальных служб - скорая помощь, газовая служба, аварийная служба и, естественно, пожарная служба". Традиционный способ обеспечения круглосуточного доступа - консьерж. Владимир Политов работает сутки через трое. Автомобили жильцов своего дома уже знает, экстренные службы благодаря видеокамерам видит еще на подъезде.

Владимир Политов, консьерж: "Все экстренные службы, аварийные, милиция, пожарные, сразу при подъезде, видишь спецмашину, нажимаешь, открываешь ворота".

Простой системы открывания ворот с брелоками уже недостаточно. Но современные технологии предлагают решение. Благодаря интернет-связи диспетчер может работать удаленно, пусть даже в другом городе. Сергей Мартынов, коммерческий директор фирмы-подрядчика: "Диспетчер обслуживает несколько домов на данной территории и работает круглосуточно. Это не стоит так дорого, не нужна куча брелоков, не нужен отдельный колл-центр, все осуществляется достаточно просто".

При несоответствии нормам шлагбаумы сейчас вообще проще оставить открытыми. Впрочем, есть и те, кто и раньше на правила особенного внимания не обращал.

Пожарный проезд еще не гарантирует, что здесь можно будет проехать, и здесь дело даже не в шлагбауме. Пожарная машина пусть тяжелая и большая, но сквозь две заснеженные легковушки ей все равно не пробраться. Следить за соблюдением новых правил проезда во дворах будет Госпожнадзор. Специальных проверок с начала года пока не проводили. Но особое внимание обещают уделять обращениям граждан.

Виталий Носков, начальник отдела надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Если гражданин совершил такое правонарушение, штраф может составить 4 тысячи рублей, юридическое лицо может быть привлечено к ответственности со штрафом до 200 тысяч рублей".

Введение особого противопожарного режима автоматически умножает все штрафы в два раза. Меры суровые, но, по мнению Игоря Кулемина, по-другому проблему не решить.