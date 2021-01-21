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В Перми будет временно прекращено движение транспорта на участке ул. Героев Хасана
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, для проведения работ в ночное время 29, 30, 31 января с 23:00 до 05:00 будет временно прекращаться движение транспорта по улице Героев Хасана на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева. Объезд закрытого участка возможен по улице Василия Васильева и Бродовскому тракту.
Работы будет выполнять ООО «СКФ «АТМ». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
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